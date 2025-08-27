Wierni z Ostrowów pod Kutnem są oburzeni aktem wandalizmu, którego ofiarą padł lokalny ksiądz.

Samochód duchownego został obrzucony jedzeniem, co skłoniło go do refleksji m.in. nad marnowaniem żywności.

Komentujący potępiają sprawców, sugerując, że podobne incydenty mogły mieć miejsce w okolicy.

Dowiedz się więcej o reakcjach społeczności i poszukiwaniu sprawców.

Ostrowy. Auto księdza obrzucone jedzeniem przez nieznanego sprawcę

Wierni z parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Ostrowach pod Kutnem są oburzeni tym, co spotkało księdza Piotra. Duchowny opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie swojego samochodu, które zostało obrzucone jedzeniem, a dokładniej mielonką, przez nieznanego sprawcę.

- Nie wiem czy się śmiać czy płakać. Nie ma we mnie zgody na takie zachowanie wobec mojej osoby czy też marnowania jedzenia w taki sposób. Wczoraj (w niedzielę, 24 sierpnia, - przyp.red.) świętowaliśmy dożynki i dziękowaliśmy Bogu za plony ziemi. Tak sobie myślę że chyba mamy wszystkiego za dużo. Jest wielu spośród nas którzy nie mają co na chleb położyć, więc może warto wspomóc takie osoby i myślę że będą wdzięczne. Jest mi bardzo przykro.😔😔😔 Moja madzia karmi się benzynką a nie mielonką😀 - czytamy na profilu facebookowym parafii.

Komentujący zgodnie potępili osoby lub osobę, która zniszczyła auto księdza.

- Brak słów🤬 natychmiast na CITO monitoring, a ksiądz taki miły, ktoś kto to zrobił kiedyś zostanie ukarany, jak tak można 🤬!!! Człowieku KTO CIĘ TAK WYCHOWAŁ 🤬? Obyś jeszcze nie głodował kiedyś ? - napisała jedna z użytkowniczek.

Inna kobieta dodaje, że aktów wandalizmu mogło być więcej.

- Podobno nie tylko ksiądz został zaatakowany tego dnia na ostrowach były też przypadki zostawienia butelek śmieci na klatce schodowej pod drzwiami mieszkań a nawet rozbite jajka na oknach domu 🙁 w głowie się nie mieści - pisze komentująca.