Auto runęło z wiaduktu! Niesłychany wypadek w Łodzi

Nadal nie wiadomo, w jakich okolicznościach doszło do wypadku, w którym osobowe auto spadł z wiaduktu na skrzyżowaniu ulic: Przybyszewskiego i Niciarnianej w Łodzi. Służby ratownicze otrzymały w tej sprawie zgłoszenie w poniedziałek, 19 czerwca, po godz. 13.33. Po dojechaniu na miejsce czterech zastępów straży pożarnej okazało się, że pojazdem jechał tylko mężczyzna, który odmówił jednak przyjęcia pomocy medycznej - prawdopodobnie, mimo groźnie wyglądającego zdarzenia, nie odniósł on poważnych obrażeń. Nadal nie ma komentarza policji w Łodzi ws. choćby wstępnych okoliczności zdarzenia, ale jak informuje mł. bryg. Jędrzej Pawlak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, wiadukt, gdzie doszło do wypadku, był remontowany. Na miejscu nie ma żadnych utrudnień w ruchu. - Nadal nie dostaliśmy informacji, kto ma stamtąd wyciągnąć osobówkę - powiedział Pawlak przed godz. 15.

