Ażurowa kamienica zastąpi kultową kawiarnię na ul. Piotrkowskiej [WIZUALIZACJE]

Przy ul. Piotrkowskiej 110 zieje obecnie... dziura. Kiedyś była tu kultowa kawiarnia Horteksu. Jej najemcy zabrali się jednak za jej przebudowę, co przyniosło opłakane skutki. Nie dość, że nie mieli zgody na prowadzenie prac, to jeszcze w trakcie rozbiórki uszkodzili sąsiedni budynek. Miasto próbuje teraz odzyskać odszkodowanie za zniszczony budynek i przygotowuje się do naprawy zniszczeń.

W miejscu dawnej kawiarni Horteksu ma stanąć wyjątkowa, ażurowa kamienica. Na parterze powstanie nowy lokal użytkowy, który zastąpi ten rozebrany przez poprzedniego najemcę. Przez jego szklane ściany będzie można obserwować pasaż Schillera i ulicę Piotrkowską. Na drugiej i trzeciej kondygnacji powstaną natomiast tarasy, na których przyszli najemcy parteru będą mogli zaaranżować sezonowe ogródki. Projekt budynku przygotowało łódzkie biuro BAM Architektura Maciej Balcerek na podstawie koncepcji przygotowanej przez Biuro Architekta Miasta.

Kiedy ruszy budowa nowej kamienicy?

- Złożyliśmy wniosek o pozwolenie na budowę i czekamy już tylko na zielone światło - mówi wiceprezydent Łodzi, Adam Pustelnik. - Ogłaszamy przetarg na wykonawcę inwestycji i w pierwszej połowie przyszłego roku rozpocznie się budowa ażurowej kamienicy.

Ażurowa kamienica ma zostać oddana do użytku w 2025 roku.