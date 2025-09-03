Bezdomny pan Piotr z Piotrkowa Trybunalskiego przeszedł 6 km, by oddać do schroniska znalezione kocięta, ratując im życie. Schronisko, poruszone jego postawą, zorganizowało zbiórkę darów dla pana Piotra, który otrzymał już meble. Brakuje jeszcze ubrań, artykułów pierwszej potrzeby i chemii. Jak możesz pomóc, by ta historia miała szczęśliwe zakończenie?

Piotrków Tryb. Bezdomny uratował dwa kotki. W nagrodę dostał pracę i mieszkanie

Schronisko dla zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi zbiórkę darów dla bezdomnego, który mimo swojej sytuacji pokazał wielkie serce. W sobotę, 30 sierpnia, pan Piotr zjawił się w placówce z dwoma małymi kotkami, które znalazł wcześniej w zamkniętym kartonie - żeby dotrzeć do schroniska, pokonał 6 km.

- Dzięki Niemu maluchy są dziś bezpieczne, mają wodę, jedzenie i opiekę. Chcemy publicznie podziękować Panu Piotrowi – bo to piękny dowód, że dobro można znaleźć tam, gdzie czasem najmniej się go spodziewamy. Możesz też udostępnić ten post, by inni zobaczyli, że czasem ci, którzy mają najmniej – pieniędzy czy wygód – potrafią dać najwięcej serca - czytamy na profilu facebookowym placówki.

Jeden z mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego, poruszony zachowaniem mężczyzny, postanowił znaleźć mu pracę i mieszkanie. Wszystko odbyło się bardzo szybko, bo już we wtorek, 2 września, schronisko poinformowało o zbiórce darów na rzecz bezdomnego. Pan Piotr otrzymał na razie meble, ale potrzebne są również:

ubrania w rozmiarze M, łącznie z kurtką i bielizną (rozmiar S;

firanki;

artykuły pierwszej potrzeby;

środki chemiczne.

Jak podkreśla schronisko, na rzecz mężczyzny nie będzie prowadzona z kolei zbiórka pieniędzy.

- Pan Piotr jest bardzo skromnym i wstydliwym człowiekiem, dlatego to my jesteśmy łącznikiem. Prosimy o kontakt w wiadomości prywatnej – wtedy przekażemy numer telefonu do osoby, która okazała wielkie serce i chęć pomocy. ❤️ Drobne rzeczy typu: ubrania, jedzenie, chemia można przynosić do naszego schroniska, a my to wszystko zawieziemy 🫶 Razem możemy sprawić, by ta historia miała piękne zakończenie – nie tylko dla kotów. 😺💙 - informuje schronisko.