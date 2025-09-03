Bezdomny pokonał 6 kilometrów, by uratować dwa kotki. Wzruszony mieszkaniec znalazł mu pracę i mieszkanie!

To nie historia rodem z Hollywood, ale prawdziwe zdarzenie sprzed kilku dni z Piotrkowa Trybunalskiego. W sobotę, 30 sierpnia, do działającego tam schroniska dla zwierząt zgłosił się bezdomny, który uratował dwa kotki zamknięte w kartonie. Mężczyzna przeszedł pieszo 6 km, by zwierzątkom się nic nie stało. Jego zachowanie poruszyło innego mieszkańca Piotrkowa, który znalazł mu pracę i mieszkanie.

Piotrków Tryb. Bezdomny uratował dwa kotki. W nagrodę dostał pracę i mieszkanie 

Schronisko dla zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi zbiórkę darów dla bezdomnego, który mimo swojej sytuacji pokazał wielkie serce. W sobotę, 30 sierpnia, pan Piotr zjawił się w placówce z dwoma małymi kotkami, które znalazł wcześniej w zamkniętym kartonie - żeby dotrzeć do schroniska, pokonał 6 km.

- Dzięki Niemu maluchy są dziś bezpieczne, mają wodę, jedzenie i opiekę. Chcemy publicznie podziękować Panu Piotrowi – bo to piękny dowód, że dobro można znaleźć tam, gdzie czasem najmniej się go spodziewamy. Możesz też udostępnić ten post, by inni zobaczyli, że czasem ci, którzy mają najmniej – pieniędzy czy wygód – potrafią dać najwięcej serca - czytamy na profilu facebookowym placówki.

Jeden z mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego, poruszony zachowaniem mężczyzny, postanowił znaleźć mu pracę i mieszkanie. Wszystko odbyło się bardzo szybko, bo już we wtorek, 2 września, schronisko poinformowało o zbiórce darów na rzecz bezdomnego. Pan Piotr otrzymał na razie meble, ale potrzebne są również:

  • ubrania w rozmiarze M, łącznie z kurtką i bielizną (rozmiar S;
  • firanki;
  • artykuły pierwszej potrzeby;
  • środki chemiczne.

Jak podkreśla schronisko, na rzecz mężczyzny nie będzie prowadzona z kolei zbiórka pieniędzy.

Pan Piotr jest bardzo skromnym i wstydliwym człowiekiem, dlatego to my jesteśmy łącznikiem. Prosimy o kontakt w wiadomości prywatnej – wtedy przekażemy numer telefonu do osoby, która okazała wielkie serce i chęć pomocy. ❤️ Drobne rzeczy typu: ubrania, jedzenie, chemia można przynosić do naszego schroniska, a my to wszystko zawieziemy 🫶  Razem możemy sprawić, by ta historia miała piękne zakończenie – nie tylko dla kotów. 😺💙 - informuje schronisko.

