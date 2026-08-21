Białe róże i słoneczniki na grobie 7-letniego Nikodema. Chłopiec uratował trzy osoby

Na łódzkim cmentarzu widać świeżą mogiłę chłopca. Jej centralną część przykrywają długie białe róże. Za nimi ustawiono bukiet słoneczników, które mocnym, żółtym kolorem wyróżniają się na tle pozostałych kwiatów. Pomiędzy wiązankami umieszczono niewielki obrazek religijny.

Na drewnianym krzyżu znalazło się imię Nikodema oraz daty 2019–2026. Przed mogiłą bliscy ustawili kilkanaście białych, srebrnych i czarnych zniczy. Grób znajduje się w starej, porośniętej zielenią części nekropolii, pomiędzy zabytkowymi nagrobkami i metalowymi ogrodzeniami.

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Nikodem spoczął na cmentarzu w Łodzi

Ostatnie pożegnanie 7-latka odbyło się w czwartek, 20 sierpnia, na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ul. Ogrodowej. Chłopca żegnali najbliżsi, przyjaciele oraz koleżanki i koledzy.

– Żegnamy dziś Nikosia, chłopca wyjątkowego – mówił podczas uroczystości duchowny. – Jego uśmiech rozświetlał każdy dzień. Jego wieź z rodzicami była wyjątkowa. Kochał świat, kochał zwierzęta i sport. Na turniejach szachowych zdobywał nagrody, uwielbiał też piłkę nożną. Był chłopcem wyjątkowym i nawet po śmierci zrobił rzecz wyjątkową. Jego nerki i wątroba uratowały życie trzech osób.

Tragedia w łódzkim aquaparku

Nikodem trafił do szpitala po wypadku, do którego doszło 27 lipca w Aquaparku „Fala”. Chłopiec uczestniczył w półkoloniach i uczył się pływać. Znalazł się pod wodą, gdzie – według ustaleń opartych na nagraniach monitoringu – przebywał przez około sześć minut. Wyciągnął go przepływający w pobliżu starszy mężczyzna.

Po reanimacji 7-latek został przewieziony do Centrum Zdrowia Matki Polki. Lekarze przez dwa tygodnie walczyli o jego życie. 10 sierpnia stwierdzono śmierć mózgu. Rodzice zdecydowali o przekazaniu organów syna do transplantacji.

Postępowanie dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci prowadzi łódzka prokuratura. Dotychczas nikomu nie przedstawiono zarzutów.

Pożegnano Nikosia, który topił się w łódzkim aquaparku