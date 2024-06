Kąpieliska otwarte w Łodzi. W tych miejscach ochłodzicie się w czasie upałów. I to za darmo!

Biskup Marek Marczak sekretarzem generalnym KEP

Archidiecezja łódzka ma powody do radości - biskup pomocniczy Marek Marczak został w poniedziałek, 10 czerwca, wybrany sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski. Ta nominacja oznacza jednocześnie, że ksiądz biskup Marczak został członkiem Prezydium powyższego gremium. To nie wszystko, bo duchowny jest pierwszym w historii reprezentantem archidiecezji łódzkiej, który będzie piastował to stanowisko, a drugim w historii, po biskupie Michale Klepaczu, który będzie pełnił tak ważną funkcję w KEP. Ten ostatni był w latach 1953-56 przewodniczącym Konferencji, ale w związku z internowaniem księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Jak informuje archidiecezja łódzka, biskup Marczak jest również archidiecezjalnym duszpasterzem pracowników nauki i rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Funkcję biskupa pomocniczego pełni od 2015 r.

Tymczasem serwis dzienniklodzki.pl spekuluje, że objęcie przez duchownego stanowiska sekretarza generalnego KEP może pociągnąć za sobą zmiany w samej archidiecezji. Z uwagi na to, że biskup Marczak będzie od teraz dzielił swój czas między Łódź a Warszawę, arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, może wystąpić do papieża Franciszka o powołanie nowego biskupa, a nawet dwóch. To dlatego, że drugi z biskupów pomocniczych archidiecezji łódzkiej - ks. Ireneusz Pękalski - ma w przyszłym roku przejść na emeryturę.