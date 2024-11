Bolimów. Co z finałem WOŚP? Mieszkańcy zebrali podpisy pod petycją

Czy lokalny finał WOŚP w Bolimowie jest zagrożony? Jak informuje "Dziennik Łódzki", część mieszkańców postanowiła działać już teraz, bo liczą się z tym, że przy kolejnej edycji charytatywnej zbiórki nie pomoże im lokalny samorząd. Ich zdaniem nowa burmistrzyni miasta Marzena Słojewska nie jest przychylna powyższej inicjatywie, co miała już sugerować w czasie kampanii wyborczej. Miasto i Gmina Bolimów nie przedstawiła jednak jeszcze żadnego oficjalnego stanowiska w tej sprawie, odpowiadając tylko na zapytanie jednego z radnych.

- Nie ma obowiązku prawnego, aby tworzyć gminne sztaby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, nie było także z mojej strony żadnych wytycznych w tej sprawie. Nie podjęłam jeszcze żadnej decyzji. (…) Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Radni mogą kierować (za pośrednictwem Przewodniczącego Rady) do Burmistrza interpelacje i zapytania. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Sprawa organizacji sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie jest aktualnym problemem gminy. (…) Nie jest to również informacja o konkretnym stanie faktycznym dotyczącym aktualnych problemów gminy - czytamy w dokumencie podpisanym przez burmistrzynię Słojewską, który cytuje "Dziennik Łódzki". Dalsza część tekstu poniżej.

Finał WOŚP. Jurek Owsiak ogłosił cel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2025! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jest petycja mieszkańców ws. finału WOŚ

Grupa ludzi, na czele których stoi Paweł Aftewicz, postanowiła stworzyć petycję dotyczącą lokalnego finału WOŚP. Dokument podpisało prawie 700 z ok. 4 tys. mieszkańców gminy Bolimów, dlatego trafił on już do urzędu miasta. Inicjatorzy nie oczekują nawet, że samorząd będzie współorganizatorem wydarzenia, tylko udostępni przynajmniej salę Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i zezwoli na wyjazd samochodów strażackich z wolontariuszami.

- Zdajemy sobie sprawę, że przed nami bardzo dużo pracy, ale finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bolimowie i tak się odbędzie, z pomocą pani burmistrz lub też bez niej – dodaje Paweł Aftewicz w rozmowie z "Dziennikiem Łódzkim".

Nasz redakcja zwróciła się z prośbą o komentarz w ww. sprawie do burmistrzyni Bolimowa, który opublikujemy niezwłocznie po otrzymaniu.