Łódź. Aquapark Fala zaprasza na Noc Naturystów

Sobota, 23 listopada, to termin Nocy Naturystów, na którą zaprasza Aquapark Fala w Łodzi. Impreza jest organizowana już po raz 25. i jak informuje sama spółka, wydarzenie nawiązuje do tradycji spotkań naturystów jeszcze w latach 90. Ich "domem" był wtedy taras w sąsiedztwie basenu ze sztuczna falą na miejskim kąpielisku.

Tym razem naturyści będą mieli do zagospodarowania znacznie więcej przestrzeni, bo przygotowano dla nich atrakcje zarówno na terenie basenów, jak i saun. Tegoroczna edycja Nocy Naturystów upłynie pod hasłem kosmosu.

- Zaplanowano aktywności sportowe i artystyczne m.in. zumbę w wodzie, warsztaty rękodzieła oraz szkice aktów w wykonaniu artysty plastyka. W basenach zostanie uruchomiona strefa sportu z akcesoriami m.in. do waterpolo, a w wodzie będzie można znaleźć dmuchane leżaki oraz piankowe zwierzaki do pływania i relaksu. Nie zabraknie również emocjonujących konkursów, jak zjazd po lody ze zjeżdżalni trójtorowej czy wybory miss i mistera kolorów – pary wzajemnie wymalują na swoich ciałach obrazy nawiązujące do kosmosu - czytamy na stronie internetowej Aquaparku Fala.

Z oczywistych względów impreza jest przeznaczona tylko dla osób pełnoletnich, co w przeszłości wywołało jednak niemałe kontrowersje. 19 października w Łodzi odbyła się impreza, na którą obowiązywał zakaz wstępu dla dzieci. Aquapark Fala na plakacie reklamującym wydarzenie pytał retorycznie: "Marzy Ci się cały dzień na basenie bez pisków, chlapania i kolejek na zjeżdżalnie?", co zostało skrytykowane przez wiele osób za pokazanie najmłodszych w negatywny sposób.