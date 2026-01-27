Brutalne zabójstwo na Bałutach. W mieszkaniu znaleziono maczetę i zakrwawiony blender

Piotr Lis
2026-01-27 17:05

W jednym z mieszkań przy ul. Drukarskiej na Bałutach doszło do brutalnego zabójstwa. 63-letni mężczyzna zginął od ciosów maczetą. Podejrzanym o dokonanie tego czynu jest jego znajomy, z którym wcześniej pił alkohol. Policja nie miała wątpliwości − obrażenia były tak poważne, że ofiara nie miała żadnych szans. 53-latek został zatrzymany i już usłyszał zarzut zabójstwa. Grozi mu nawet dożywocie.

Autor: Policja w Łodzi/ Materiały prasowe

Do tragedii doszło w piątek (23 stycznia). Jak relacjonuje aspirant Kamila Sowińska z łódzkiej policji, funkcjonariusze zostali wysłani na interwencję po zgłoszeniu świadka. Ten poinformował, że w jednym z mieszkań leży zakrwawiony mężczyzna. Gdy policjanci dotarli na miejsce, zobaczyli ciało leżące na podłodze. Widok był wstrząsający.

Zbrodnia z maczetą i blenderem w tle

Denat miał liczne obrażenia na całym ciele. Szczególnie poważnie uszkodzona była twarzoczaszka. Rany cięte i rąbane były tak rozległe, że znacznie utrudniały identyfikację wizerunku ofiary. Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli narzędzia, które mogły posłużyć do zbrodni − maczetę leżącą w pobliżu ciała oraz zakrwawiony blender.

Natychmiast wezwano Zespół Ratownictwa Medycznego. Niestety, lekarz mógł jedynie potwierdzić zgon 63-latka.

Zatrzymano podejrzanego o zabójstwo w Łodzi

W mieszkaniu przebywał gospodarz lokalu, który szybko znalazł się w centrum zainteresowania policjantów. W rozmowie z funkcjonariuszami przyznał, że tego dnia pił alkohol ze swoim znajomym. W pewnym momencie między mężczyznami doszło do sprzeczki.

Kłótnia zakończyła się w najgorszy możliwy sposób. 53-latek chwycił za maczetę i zaczął zadawać ciosy swojemu kompanowi od kieliszka. Policjanci zatrzymali mężczyznę na miejscu. Badanie wykazało, że miał blisko 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Dożywocie za morderstwo maczetą? Sprawca aresztowany

Podejrzany usłyszał już zarzut zabójstwa. Za to przestępstwo grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Decyzją sądu, na wniosek prokuratora, wobec 53-latka zastosowano tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Dalsze czynności w sprawie, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź−Bałuty, prowadzą śledczy z II Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

