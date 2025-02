Pobite i pogryzione niemowlę, w domu matka bez ubrań! Wstrząsające słowa prokuratora

Skatowane niemowlę w Łodzi, rodzice kompletnie pijani! Jest areszt dla matki i ojca. Słowa prokuratora łamią serce

Ten horror rozegrał się w środę, 26 lutego w Łodzi. Policjanci otrzymali zgłoszenie o awanturze domowej w jednym z mieszkań przy ulicy Reja. Mundurowi pojechali we wskazane miejsce. W mieszkaniu zastali przerażający widok. Znaleźli krwawiące, pobite niemowlę, w wannie leżała naga kobieta, z którą nie sposób było nawiązać logicznego kontaktu. Okazało się, że to 25-letnia matka dziecka mająca 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Po jakimś czasie do domu wrócił też 32-letni ojciec dziecka, również kompletnie pijany i w dodatku mający przy sobie narkotyki. Został zatrzymany, a kobieta i trzymiesięczna dziewczynka trafiły do szpitala. Teraz komunikat w sprawie zajść przy Reja wydała Prokuratura Okręgowa w Łodzi. Jak podają śledczy, znalezione w mieszkaniu niemowlę "było pobite, miało siniaki i krwawiło. Dziewczynka leżała na ziemi zwrócona twarzą do podłogi, co uniemożliwiało jej płynne oddychanie i mogło prowadzić do uduszenia"

Straszne obrażenia u dziecka. "Powodem ich powstania było między innymi pogryzienie po twarzy"

Lekarze ustalili, że dziecko zostało nie tylko pobite, ale i... pogryzione. "Z uzyskanej opinii z zakresu medycyny sądowej wynikało, że dziecko miało liczne sińce, otarcia naskórka, obrzęki w powłokach głowy oraz wybroczyny krwawe śródskórne w powłokach tułowia. Powodem ich powstania było między innymi pogryzienie po twarzy, okolicy naramienno-obojczykowej oraz stopie". Kompletnie pijana matka leżała w wannie. Zarówno ta kobieta, jak i ojciec dziecka usłyszeli zarzuty narażenia małoletniej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. "Wobec obojga Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty skierowała wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Prokurator dostrzegł bowiem w sprawie możliwość orzeczenia surowej kary pozbawienia wolności oraz bezprawnego wpływania przez podejrzanych na tok postępowania" - czytamy w komunikacie śledczych. Rozprawa w sądzie odbędzie się już jutro, 1 marca 2025 roku.

