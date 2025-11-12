W Brzeskach doszło do tragicznego wypadku podczas urbexu w opuszczonym budynku, w którym zginął 25-letni Mateusz Z.

Mężczyzna, wraz ze znajomym, spadł z balkonu na drugim piętrze, prawdopodobnie podczas próby zrobienia zdjęcia.

Mateusz Z. był utalentowanym sportowcem, członkiem klubów Furo MMA Karate Łask i Atletix Fitness Łask, które pożegnały go we wzruszających wpisach.

Brzeski. 25-latek ofiarą śmiertelną wypadku podczas urbexu

Policja w Łasku bada pod nadzorem tamtejszej prokuratury przyczyny śmiertelnego wypadku w Brzeskach. Jego ofiarą śmiertelną jest 25-letni Mateusz Z., ale w czasie zdarzenia ranny został również jego 22-letni znajomy. Ze wstępnych informacji mundurowych wynika, że obaj mężczyźni udali się na urbex do opuszczonego budynku na terenie wsi. Gdy weszli na drugie piętro obiektu, gdzie kiedyś mieściła się dyskoteka, prawdopodobnie próbowali zrobić zdjęcie graffiti, ale w tym czasie obaj wypadli z balkonu.

25-latek zginął na miejscu, a 22-latek trafił do szpitala z niegroźnymi obrażeniami ciała - poszkodowany opuścił już placówkę. Mateusz Z. był członkiem klubów Furo MMA Karate Łask i Atletix Fitness Łask, które pożegnały mężczyznę w swoich mediach społecznościowych.

- (...) Odszedłeś trenować na samym szczycie... Tam, gdzie nie ma bólu, a duch wojownika trwa wiecznie. Dziękujemy Ci za wspólne chwile, za pasję, uśmiech, determinację, którą wnosiłeś na każdy trening. Twoja energia i serca na zawsze pozostaną z nami (...) - czytamy na profilu facebookowym Furo MMA Karate Łask.

Zmarły tragicznie mężczyzna trenował również boks, a jak poinformował Atletix Fitness Łask, 25-latek był "utalentowany, niepokonany na amatorskich ringach, zawsze uśmiechnięty i gotowy na wyzwania".

- Takiego Cię zapamiętamy. Nie mówimy żegnaj lecz do zobaczenia Mateusz. [*] - napisał klub w swoich mediach społecznościowych.