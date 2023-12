Wiesz co jesz na co dzień? Tylko nieliczni będą w stanie bezbłędnie odpowiedzieć

Burmistrz Rozprzy prowadził po alkoholu. Sąd zmienia decyzję

Burmistrz Rozprzy Janusz J. przestanie pełnić swoją funkcję, po tym jak został prawomocnie skazany za jazdę pod wpływem alkoholu. Samorządowca zatrzymali policjanci z Piotrkowa Trybunalskiego 4 listopada ub.r., ujawniając, że miał we krwi ponad 2 promile. Wyrok w tej sprawie zapadł dopiero w październiku tego roku, ale ku zdziwieniu mieszkańców Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim umorzył postępowanie wobec burmistrza na okres 3 lat, tłumacząc to w dodatku niską szkodliwością społeczną czynu. Tę decyzja zaskarżyła prokuratura, a ludzie z gminy Rozprza komentowali w rozmowie z "Super Expressem", że "władza może więcej". Do sprawy odniósł się 5 grudnia Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, orzekając, że Janusz J. jest winny umyślnego prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, co jest równoznaczne z wygaszeniem jego mandatu burmistrza i powołaniem w jego miejsce komisarza. Jego mianowanie leży teraz w gestii premiera, ale na wniosek wojewody łódzkiego.

- Na tym etapie nie będę komentował wyroku. Zastanawiam się, czy będę wnosił skargę kasacyjną - powiedział burmistrz Rozprzy, którego cytuje radiolodz.pl.

Jak informuje Agnieszka Leżańska, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, nadal trwa sporządzanie pisemnego uzasadnienia wyroku, a prawdopodobnie za kilka dni będzie wiadomo, czy wpłynęło od niego kolejne odwołanie, tym razem ze strony oskarżonego.