Radomsko. Śmiertelny wypadek. 42-latek uderzył w drzewo

Prokuratura w Radomsku wyjaśnia szczegółowe przyczyny i okoliczności śmiertelnego wypadku na ul. Piłsudskiego. Jego ofiara to 42-letni mieszkaniec powiatu radomszczańskiego, który według wstępnych informacji policji zjechał przed godz. 1 z niewyjaśnionych przyczyn na lewe pobocze drogi, uderzając w drzewo. Chwilę później w pojeździe wybuchł ponadto pożar, ale jak informują strażacy, świadkowie zdążyli wyciągnąć poszkodowanego na zewnątrz, rozpoczynając reanimację.

Resuscytację krążeniowo-oddechową kontynuowała następnie straż pożarna, gasząc jednocześnie płomienie, które zdążyły objąć cały pojazd - życia mężczyzny nie udało się jednak uratować.

- Działania policjantów na miejscu wypadku były prowadzone pod nadzorem prokuratora, który zdecydował o zabezpieczeniu ciała na potrzeby dalszych czynności procesowych - przekazał "Super Expressowi" asp. Dariusz Kaczmarek, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.

