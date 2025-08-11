Bus spłonął, 42-latek nie żyje! Nocna makabra w Radomsku [ZDJĘCIA]

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-08-11 9:42

42-latek zginął w wypadku, do którego doszło na ul. Piłsudskiego w Radomsku. Jak wstępnie informuje policja, kierujący busem dostawczym marki Volkswagen zjechał nagle z jezdni na lewe pobocze i uderzył w drzewo. W pojeździe wybuchł pożar, ale świadkowie zdarzenia zdołali wyciągnąć mężczyznę i jako pierwsi rozpoczęli reanimację. Do wypadku doszło w nocy z piątku na sobotę, 9 sierpnia.

Radomsko. Śmiertelny wypadek. 42-latek uderzył w drzewo

Prokuratura w Radomsku wyjaśnia szczegółowe przyczyny i okoliczności śmiertelnego wypadku na ul. Piłsudskiego. Jego ofiara to 42-letni mieszkaniec powiatu radomszczańskiego, który według wstępnych informacji policji zjechał przed godz. 1 z niewyjaśnionych przyczyn na lewe pobocze drogi, uderzając w drzewo. Chwilę później w pojeździe wybuchł ponadto pożar, ale jak informują strażacy, świadkowie zdążyli wyciągnąć poszkodowanego na zewnątrz, rozpoczynając reanimację.

Resuscytację krążeniowo-oddechową kontynuowała następnie straż pożarna, gasząc jednocześnie płomienie, które zdążyły objąć cały pojazd - życia mężczyzny nie udało się jednak uratować.

- Działania policjantów na miejscu wypadku były prowadzone pod nadzorem prokuratora, który zdecydował o zabezpieczeniu ciała na potrzeby dalszych czynności procesowych - przekazał "Super Expressowi" asp. Dariusz Kaczmarek, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.

Śmiertelny wypadek pod Radomskiem. 42-latek nie żyje. Jego bus spłonął [ZDJĘCIA].
