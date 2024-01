Budowa domu bez tajemnic w Łodzi i okolicy! To łatwiejsze niż myślisz

To miała być beztroska wycieczka...

Strażacy mówią, co się stało

Bierzecie ślub kościelny? Kursy przedmałżeńskie stacjonarnie, a nie online

Diecezja warszawsko-praska opublikowała na swojej stronie wytyczne dla narzeczonych planujących ślub kościelny, zgodnie z którymi kurs przedmałżeński może być realizowany tylko stacjonarnie. To decyzja jest zgodna ze stanowiskiem Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, która już w kwietniu 2023 wyraziła "szczególny niepokój" dotyczący praktyk portalu Nauki.pl, który oferuje kursy przedmałżeńskie przez internet.

- Praktyka taka jest sprzeczna z obowiązującymi metodami prowadzenia katechez i uniemożliwia narzeczonym, w okresie przygotowania do małżeństwa, bezpośredni kontakt z kapłanem i Doradcami Życia Rodzinnego. Środowisko to nie uzyskało imprimatur żadnego Biskupa na przekazywanie treści zawartych w naukach internetowych. W związku z tym, certyfikaty ukończenia internetowych nauk przedmałżeńskich, nie mogą być w żadnym razie podstawą do zaliczenia katechez przedmałżeńskich czy przedślubnych, obowiązujących w Kościele w Polsce - czytamy w komunikacie Rady.

Rodzaje kursów przedmałżeńskich

O tym, że przedmałżeńskie kursy internetowe są niedopuszczalną formą katechizacji, informuje również diecezja warszawsko-praska. Przypomina ona, że stacjonarne spotkanie są prowadzone w prawie 90 podlegających jej parafiach. Jak uściśla ks. Robert Wielądek, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin, zostały one podzielone na 3 programy:

diecezjalny (składający się z 10 katechez – 5 prowadzonych przez księży, 5 przez świeckich posiadających ważną misję kanoniczną);

program archidiecezji warszawskiej: Największa jest miłość;

autorski program ks. Jarosława Szymczaka i Agnieszki Rogalskiej Radość i nadzieja – aktualnie mamy w diecezji 10 par przygotowanych do pracy z tym programem.

Diecezja warszawsko-praska oferuje również kursy przedmałżeńskie - weekendowe, i spotkania w języku angielskim, który odbywają się raz w roku, w marcu i kwietniu.