Długi weekend z Piłsudskim w Łodzi! Mało znane miejsce

Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
2025-11-08 11:56

Jesteś w długi weekend w Łodzi i zastanawiasz się, gdzie pójść i patriotycznie spędzić czas? Możesz wybrać łódzki oddział znanego podwarszawskiego Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. W Łodzi, w kamienicy przy ulicy Wschodniej na przełomie lat 1899 -1900 mieszkali Józef i Maria Piłsudscy. Dziś mieści się tu "Bibuła", a w dniach 8-11 listopada odbędzie się Weekend Niepodległościowy.

Piłsudski

i

Autor: Pixabay.com

Weekend Niepodległościowy w łódzkim oddziale Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

O Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku słyszała chyba większość Polaków, ale o jego łódzkim oddziale nie jest równie głośno. Teraz ma szanse się to zmienić. W dniach 8-11 listopada, czyli w długi weekend, odbędzie się tutaj Weekend Niepodległościowy. Gdzie znajduje się muzeum Józefa Piłsudskiego w Łodzi? W kamienicy przy ulicy Wschodniej 19, gdzie na przełomie lat 1899 -1900 mieszkali Józef i Maria Piłsudscy i wydawali "Robotnika". Dziś mieści się tu na pierwszym piętrze "Bibuła - Tajna Drukarnia Józefa i Marii Piłsudskich".

Oto harmonogram Weekendu Niepodległościowego w Łodzi:

8.11 (sobota) g. 12:00. Prelekcja Dariusza Nowińskiego „Żołnierze Niepodległości”9.11 (niedziela) g. 12:00. Warsztaty rodzinne „Czym jest dla nas Niepodległość?”10.11 (poniedziałek) g. 10:00–16:00. Planszówki Patriotyczne – „Historia na planszy”11.11 (wtorek) g. 10:00–19:00. Narodowe Święto Niepodległości – bezpłatny wstęp do „BIBUŁY”!W dniach 8–10.11.2025 każdy będzie mógł wykonać pamiątkowe zdjęcie w fotobudce

Godziny otwarcia w weekend niepodległościowy:8.11 (sobota) → 11:00–16:009.11 (niedziela) → 11:00–16:0010.11 (poniedziałek) → 9:00–17:0011.11 (wtorek) → 10:00–19:00wejścia w grupach 15-osobowych co 30 min., ostatnie o 18:30

Szczegółowe informacje na stronie www.tajnadrukarnia.pl i na Facebookowym profilu łódzkiego muzeum.

