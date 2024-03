Szokujące sceny w Łęczycy

Chciał zabić brata, bo sypiał z ich matką. "Nie traktowała go, jak syna"

Urodziła ich obu, ale tylko jednego traktowała jak syna. Drugi został jej kochankiem. Prowadzał się z mamą pod rękę w rodzinnej Łęczycy (woj. łódzkie), całował z nią w miejscu publicznym. Igor Ś. (20 l.), młodszy z potomków Elżbiety K. (50 l.), patrzył na to z obrzydzeniem. W końcu doprowadzony do ostateczności w trakcie kłótni ze starszym bratem Ryszardem K. (32 l.) chwycił za nóż i wbił mu go w klatkę piersiową. W czwartek, 21.03, w Sądzie Okręgowym w Łodzi rozpoczął się jego proces. Odpowiada za usiłowanie zabójstwa.