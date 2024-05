i Autor: Shuttestock Prokuratura w Łodzi ujawniła wyniki sekcji zwłok 28-latka. Mężczyzna zmarł nagle w drodze do domu mimo pomocy świadków, zdj, ilustracyjne

Są wyniki sekcji zwłok

Tajemnicza śmierć 28-latka. Runął na chodnik w pobliżu domu. Ta informacja zaskakuje!

Prokuratura w Łodzi ujawniła wyniki sekcji zwłok 28-latka, który zmarł nagle w drodze do domu. W nocy z wtorku na środę, 17 kwietnia, mężczyzna trafił do szpitala z urazem głowy, ale po opatrzeniu rany i diagnostyce został wypisany. Gdy znajdował się już nieopodal miejsca zamieszkania, upadł na chodnik, a chwilę później już nie żył, choć ratowali go świadkowie.