Horror w centrum Łodzi

Chciał zabić kochankę. Inskrypcja na ich drzwiach przeraża

Robert Ł. z Łodzi dźgał ją nożem bez opamiętania. Nim zakrwawiona ostatkiem sił uciekła, zadał swojej ukochanej Dagmarze kilkanaście ciosów. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala, gdzie lekarze uratowali jej życie. Potem wróciła do ich wspólnego mieszkania. Jej oprawca czeka na wyrok w areszcie śledczym. Mimo to jakimś cudem udało mu się zza krat przekazać swojej kochance ważną wiadomość. Na drzwiach wejściowych do ich lokum pojawiła się szokująca inskrypcja.