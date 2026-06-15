Chwile grozy w Łodzi. 3-latek stał na parapecie trzeciego piętra

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-15 15:28

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę, 14 czerwca, na ulicy Podrzecznej w Łodzi. Służby otrzymały zgłoszenie o małym dziecku stojącym na parapecie okna na trzecim piętrze budynku. Chłopiec ubrany był jedynie w pieluszkę.

Chwile grozy w Łodzi. 3-latek stał na parapecie trzeciego piętra
Autor: Policja Łódzka/ Materiały prasowe
  • 3-letni chłopiec stał na parapecie okna na trzecim piętrze.
  • Dziecko było samo w mieszkaniu i miało na sobie tylko pieluszkę.
  • Policjant szybko odnalazł właściwe mieszkanie i zabezpieczył chłopca.
  • Ojciec tłumaczył, że wyszedł na spacer z psem i drugim synem.

Około godziny 16:30 na miejsce skierowano policjantów i strażaków. Liczyła się każda chwila. Dzięki szybkim działaniom funkcjonariusza ze Śródmieścia udało się ustalić właściwe mieszkanie. Po chwili 3-letni chłopiec był już bezpieczny w rękach policjanta.

Jak ustalili mundurowi, dziecko przebywało w mieszkaniu bez żadnej opieki. Policjanci i strażacy zaopiekowali się chłopcem. Zmienili mu pieluszkę i ubrali go, a następnie przekazali ratownikom medycznym. Dziecko zostało przewiezione do szpitala na dalsze badania.

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- Na miejsce przyszedł ojciec chłopca, który w rozmowie z mundurowymi powiedział, że był na krótkim spacerze z psem i drugim synem - przekazała podkom. Kamila Sowińska z łódzkiej policji.

Sprawą zajmują się obecnie śledczy z V Komisariatu Policji w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź–Bałuty. Funkcjonariusze gromadzą materiał dowodowy i wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia. Zgodnie z Kodeksem karnym pozostawienie dziecka w sytuacji narażającej je na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu może być kwalifikowane jako przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.

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