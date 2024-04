Wypadki drogowe 2023 w Polsce. Jest raport policji

W 2023 r. na polskich drogach doszło do do 20 936 wypadków (z czego do ponad 19 tys. doprowadzili kierowcy), w których zginęły 1 893 osoby, a 24 125 zostało rannych. Komenda Główna Policji opublikowała raport ze statystykami dotyczącymi najpoważniejszych zdarzeń drogowych, dzięki którym dowiadujemy się m.in., którzy kierowcy powodują najwięcej śmiertelnych wypadków. Pierwsze miejsce w tych niechlubnym rankingu zajmują osoby w wieku 25-39 lat, z zastrzeżeniem, że to mężczyźni odpowiadają za prawie 72 procent łącznej liczby wypadków. Policja wyłuszcza jednak zachowanie innej grupy wiekowej.

Szczególną uwagę należy zwrócić na grupę tzw. „młodych kierowców” w wieku 18-24 lata charakteryzującą się najwyższym wskaźnikiem liczby wypadków na 10 tys. populacji. W 2023 r. byli oni sprawcami 2 898 wypadków (15,2% wypadków powstałych z winy kierujących), zginęło w nich 275 osób, a 3 664 zostały ranne. Liczby są niższe od danych ubiegłorocznych: wypadki mniej o 161 (-5,3%), zabici mniej o 6 (-2,1%) i rannych mniej o 246 (-6,3%). Przyczyną 35,8% wypadków, które spowodowali młodzi kierowcy, było „niedostosowanie prędkości do warunków ruchu”, a o ich ciężkości świadczy 61,1% zabitych w wypadkach przez nich spowodowanych. Jest to grupa osób, którą cechuje brak doświadczenia i umiejętności w kierowaniu pojazdami i jednocześnie duża skłonność do brawury i ryzyka - czytamy w raporcie "Wypadki drogowe 2023".

