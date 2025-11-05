Kiedyś była "prawda czasu, prawda ekranu", dziś żyjemy w świecie fake newsów. Rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji szczególnie sprzyjają media społecznościowe, ale żadne kłamstwo nie obroni się przed zdrowym rozsądkiem, który będzie można z kolei przetestować w naszym najnowszym quizie psychologicznym. 10 pytań pozwoli sprawdzić, czy odróżniasz jeszcze fake newsy od prawy.
Quiz. Prawdziwa informacja czy fake news? Sprawdź, czy nie dajesz się nabrać
Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
Pytanie 1 z 10
Widzisz nagłówek: „Naukowcy odkryli, że czekolada leczy wszystkie choroby serca!”. Co robisz?