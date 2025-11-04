Zatrzymał się przed wiaduktem i włączył światła awaryjne. 31-latek zginął pod kołami opla! Wypadek pod Łowiczem

Policja w Łowiczu bada szczegółowe okoliczności śmiertelnego wypadku w miejscowości Krępa, gdzie zginął 31-latek. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierujący ciężarowy mercedesem z naczepą zatrzymał się przed wiaduktem kolejowym i włączył światła awaryjne. Tuż po tym jak opuścił pojazd potrącił go prowadzący opla 21-latek, który jechał z przeciwnego kierunku. Mężczyzna był trzeźwy.

Śmiertelny wypadek pod Łowiczem

  • 31-latek zatrzymał się przed wiaduktem kolejowym w Krępie pod Łowiczem, co zakończyło się tragicznym wypadkiem.
  • Mężczyzna został potrącony przez nadjeżdżającego opla, gdy wysiadł z ciężarówki po włączeniu świateł awaryjnych.
  • Pomimo reanimacji poszkodowany zmarł na miejscu. Jakie okoliczności doprowadziły do tego tragicznego zdarzenia?

Wypadek pod Łowiczem. 31-latek potrącony przed wiaduktem

Awaria pojazdu albo inne zdarzenie zmusiło 31-latka do zatrzymania się przed wiaduktem kolejowym, co skończyło się śmiercią mężczyzny. Do wypadku doszło w miejscowości Krępa pod Łowiczem w sobotę, 1 listopada, przed godz. 22. Jak wstępnie informuje policja, kierujący ciężarowym mercedesem z naczepą, który jechał od Łowicza w stronę Łodzi, włączył po zatrzymaniu światła awaryjne i wysiadł z pojazdu, ale wtedy doszło do nieszczęścia.

- Mężczyznę potrącił jadący z przeciwnego kierunku prowadzący opla 21-latek. Po wezwaniu na miejscu służb ratowniczych poszkodowany był jeszcze reanimowany, ale bez skutku - przekazała w rozmowie z "Super Expressem" nadkom. Urszula Szymczak, rzeczniczka KPP w Łowiczu.

Kierujący osobówką, mieszkaniec powiatu zgierskiego, był trzeźwy. 31-letnia ofiara śmiertelna zdarzenia to mieszkaniec powiatu ełckiego. Policja prowadzi w tej sprawie postępowanie, które nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Łowiczu.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.

Kobieta potrącona na przejściu dla pieszych. Szokujące nagranie z wypadku

