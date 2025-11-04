72-letni mieszkaniec Łęczycy został pobity i skopany na własnej posesji.

Sprawca, młody mężczyzna z powiatu piotrkowskiego, uszkodził również samochód seniora, a następnie uciekł.

Zatrzymany 35-latek usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany, a motywy jego działania pozostają nieznane.

Łęczyca. 72-latek pobity na swojej posesji. 35-latek nawet go nie znał

Zarzut spowodowania uszczerbku na zdrowiu i uszkodzenia mienia usłyszał mężczyzna, który bez żadnego powodu pobił i skopał 72-letniego mieszkańca Łęczycy. Do zdarzenia doszło w piątek, 31 października, przed godz. 7. Jak wynika z ustaleń policji, młody mieszkaniec powiatu powiatu piotrkowskiego wtargnął na posesję seniora i go zaatakował. Po tym jak skończył bić go pięściami i kopać po całym ciele, wziął do ręki kawałek drewna i rzucił w auto 72-latka, powodując straty szacowane na kilka tysięcy złotych.

Napastnik uciekł z posesji przed przyjazdem policji, ale został zatrzymany tego samego dnia, choć już na terenie Łodzi. Tymczasem poszkodowany trafił pod opiekę służ medycznych, na szczęście nie odnosząc obrażeń zagrażających jego życiu.

- Z naszych ustaleń wynika, że obaj mężczyźni nie znali się wcześniej. Próbujemy też ustalić motyw działania sprawcy - przekazał w rozmowie z "Super Expressem" aspirant sztabowy Mariusz Kowalski, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy.

35-latek usłyszał dwa zarzuty - za każde z nich zgodnie z kodeksem karnym grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Wobec zatrzymanego Sąd Rejonowy w Łęczycy zastosował 3 miesiące tymczasowego aresztu. Wszystkie okoliczności tego zdarzenia wyjaśni postępowanie prowadzone przez łęczyckich policjantów pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Łęczycy.