Staruszek skatowany na swojej posesji bez żadnego powodu! 35-latek nawet go nie znał. Makabra w Łęczycy

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-11-04 10:32

35-latek pobił, zadając uderzenia pięścią i kopiąc po całym ciele, starszego mieszkańca Łęczycy - przekazała tamtejsza policja w poniedziałek, 3 listopada. Agresor wtargnął z nieznanych przyczyn na posesję poszkodowanego, którego zresztą nawet nie znał, i zniszczył ponadto jego samochód, po czym uciekł. Mundurowi z Łęczycy dzięki współpracy z innymi z komendami z Łódzkiego zatrzymali go w Łodzi.

Łęczyca. 72-latek dotkliwie pobity na swojej posesji. 35-latek z zarzutami

i

Autor: KPP w Łęczycy/ Materiały prasowe 35-latek pobił, zadając uderzenia pięścią i kopiąc po całym ciele, starszego mieszkańca Łęczycy - przekazała tamtejsza policja w poniedziałek, 3 listopada
  • 72-letni mieszkaniec Łęczycy został pobity i skopany na własnej posesji.
  • Sprawca, młody mężczyzna z powiatu piotrkowskiego, uszkodził również samochód seniora, a następnie uciekł.
  • Zatrzymany 35-latek usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany, a motywy jego działania pozostają nieznane.

Łęczyca. 72-latek pobity na swojej posesji. 35-latek nawet go nie znał

Zarzut spowodowania uszczerbku na zdrowiu i uszkodzenia mienia usłyszał mężczyzna, który bez żadnego powodu pobił i skopał 72-letniego mieszkańca Łęczycy. Do zdarzenia doszło w piątek, 31 października, przed godz. 7. Jak wynika z ustaleń policji, młody mieszkaniec powiatu powiatu piotrkowskiego wtargnął na posesję seniora i go zaatakował. Po tym jak skończył bić go pięściami i kopać po całym ciele, wziął do ręki kawałek drewna i rzucił w auto 72-latka, powodując straty szacowane na kilka tysięcy złotych.

Napastnik uciekł z posesji przed przyjazdem policji, ale został zatrzymany tego samego dnia, choć już na terenie Łodzi. Tymczasem poszkodowany trafił pod opiekę służ medycznych, na szczęście nie odnosząc obrażeń zagrażających jego życiu.

- Z naszych ustaleń wynika, że obaj mężczyźni nie znali się wcześniej. Próbujemy też ustalić motyw działania sprawcy - przekazał w rozmowie z "Super Expressem" aspirant sztabowy Mariusz Kowalski, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy.

35-latek usłyszał dwa zarzuty - za każde z nich zgodnie z kodeksem karnym grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Wobec zatrzymanego Sąd Rejonowy w Łęczycy zastosował 3 miesiące tymczasowego aresztu. Wszystkie okoliczności tego zdarzenia wyjaśni postępowanie prowadzone przez łęczyckich policjantów pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Łęczycy.

Bestialskie pobicie w Jaworniku Polskim 

Polecany artykuł:

Szok na dworcu PKP we Wrocławiu! Mężczyźnie pękła żyła udowa. Dramatyczna akcja…
Łódź SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŁĘCZYCA
POLICJA
POBICIE