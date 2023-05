Łódź. Ciało 15-latki pod wieżowcem, 13-latka ciężko ranna. Co łączy obie sprawy?

Prokuratura podejrzewa, że 15-latka i 13-latka z Łodzi podjęły próby samobójcze. Młodsza z dziewczyn wypadła z okna na 3. piętrze kamienicy na Polesiu. Poszkodowana odniosła ciężkie obrażenia ciała i przez kilka dni walczyła o życie. W czasie zdarzenia w mieszkaniu przebywali rodzice 13-latki - obydwoje byli trzeźwi - gdy ojciec młodej mieszkanki Łodzi usłyszał jakiś hałas. Gdy wszedł do jej pokoju, zobaczył, że jego córka leży pod budynkiem. - Trwają przesłuchania, które mają pomóc w wyjaśnieniu szczegółowych okoliczności zdarzenia i jego przyczyn. Będziemy sprawdzać telefon dziewczynki i, o ile będzie to możliwe, inne dane z nośników cyfrowych. Ma to pomóc w odtworzeniu relacji poszkodowanej z innymi osobami, m.in. nawiązywanych przez media społecznościowe. Na tym etapie jest za wcześnie, by mówić o kierunku śledztwa - mówił Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Nieco ponad dwa tygodnie później, 16 maja, pod wieżowcem na Widzewie znaleziono ciało 15-latki. Podobnie jak w przypadku młodszej z dziewczyn i tu występuje podejrzenie, że mieszkanka Łodzi targnęła się na swoje życie, prawdopodobnie skacząc z piętra lub dachu budynku.

Gdzie szukać pomocy? Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

