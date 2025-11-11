Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. 11 listopada świętujemy niepodległość! Patriota musi zdobyć komplet!
2025-11-11 11:50
Sprawdź swoją wiedzę o Polsce 11 listopada 2025 roku! Z okazji Święta Niepodległości przygotowaliśmy quiz, który przetestuje Twoje patriotyczne zaplecze. Tylko prawdziwy patriota, a zarazem człowiek dysponujący naprawdę wszechstronną wiedzą, zdobędzie w nim komplet punktów! Gotowy na wyzwanie?