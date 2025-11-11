QUIZ. 11 listopada świętujemy niepodległość! Patriota musi zdobyć komplet! Pytanie 1 z 10 Na początek klasyka historyczna! W 1918 roku odzyskaliśmy niepodległość po... 113 latach 123 latach 133 latach Następne pytanie

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.