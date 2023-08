Ciało 47-latki znalezione na poboczu! 60-letni mężczyzna zatrzymany przez służby

Ciało 47-letniej kobiety na poboczu drogi pod Sieradzem. 60-latek zatrzymany

Do makabrycznego odkrycia doszło na poboczu drogi, w pobliżu prywatnej posesji w Kociołkach pod Sieradzem, gdzie znaleziono ciało 47-letniej kobiety. Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu otrzymała w tej sprawie zgłoszenie w sobotę, 26 sierpnia, ok. godz. 22.30, a w wyniku podjętych czynności mundurowi zatrzymali 60-letniego mężczyznę, który jest mieszkańcem powiatu sieradzkiego. W toku dalszych działań służb okaże się, czy ma on jakikolwiek związek ze śmiercią 47-latki. Sprawą zgonu kobiety zajęła się również Prokuratura Okręgowa w Sieradzu, a nasza redakcja skontaktowała się już z rzeczniczką jednostki, Jolantą Szkilnik, celem poznania szczegółów zdarzenia i ujawnienia, czy doszło do przestępstwa.

