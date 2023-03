Ciężko ranny 6-latek zabrany przez śmigłowiec! Pod Radomskiem doszło do wypadku?

6-letni chłopiec odniósł ciężkie obrażenia ciała, po tym jak na prywatnej posesji w gminie Żytno pod Radomskiem prawdopodobnie doszło do nieszczęśliwego wypadku. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do służb ratowniczych w środę, 29 marca, ok. godz. 13. Jak informuje komisarz Aneta Sobieraj, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Łodzi, 6-latek był mieszkańcem posesji, gdzie doszło do zdarzenia, a z miejsca wypadku zabrał go śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i przetransportował do szpitala. Sprawą zajęła się również Prokuratura Rejonowa w Radomsku, pod której nadzorem policjanci wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia.

