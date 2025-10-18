"Cud, że nikt nie zginął". Pijany kierowca daewoo pędził po Piotrowskiej w Łodzi! Świadek pomógł go złapać

Na ul. Piotrkowskiej w Łodzi doszło do groźnego incydentu. 27-letni kierowca daewoo matiza, mając 1,3 promila alkoholu w organizmie, uciekał przed strażą miejską, pędząc przez główną ulicę miasta. W trakcie szaleńczej jazdy staranował inny samochód i potrącił rowerzystę, po czym próbował uciekać pieszo. Zatrzymali go strażnicy miejscy przy pomocy jednego ze świadków.

W piątek (17.10) na ul. Piotrkowskiej w Łodzi doszło do dramatycznie wyglądającego zdarzenia. Kierowca daewoo matiza uciekał przed strażą miejską pędząc przez główny trakt Łodzi. W pewnym momencie kierowca staranował inny samochód i potrącił rowerzystę. 27-latek kontynuował ucieczkę pieszo. Zatrzymali go strażnicy miejscy, a przyczynił się do tego jeden ze świadków. Mężczyzna ostatecznie trafił do izby zatrzymań. Jak podaje "Express Ilustrowany", 27-letni kierowca daewoo miał 1,3 promila alkoholu w organizmie. Rowerzysta trafił do szpitala.

O zdarzeniu na swojej stronie poinformował Urząd Miejski w Łodzi. - Uciekający przed Straż Miejska w Łodzi ulicą Piotrkowską kierowca staranował inny samochód i rowerzystę. W centrum miasta nie ma miejsca na tak nieodpowiedzialne zachowanie kierowców i wreszcie je wyeliminujemy - dzięki montowanym słupkom na ulicy Piotrkowskiej - podkreślają urzędnicy. W internecie można znaleźć nagranie z monitoringu miejskiego, na którym widać zdarzenie. "To jest cud, że nikt nie zginął", "Ale jak słupki mają tu pomóc?", "Szanuję Pana, który podstawił nogę temu uciekającemu" - komentują internauci.

