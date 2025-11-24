Tragiczny wypadek na trasie S8 w Chojnach, gdzie doszło do zdarzenia z udziałem busów i ciężarówek.

Cztery osoby poniosły śmierć na miejscu, a jedna została przetransportowana do szpitala śmigłowcem.

Wstępną przyczyną zdarzenia było najechanie busa na pojazdy stojące na pasie ruchu, w tym ciężarówkę, która wcześniej uległa pożarowi.

Trasa S8 jest całkowicie zablokowana. Dowiedz się, jak wygląda objazd i co zalecają służby.

Chojny. Śmiertelny wypadek na S8. Cztery osoby nie żyją

Aktualizacja godz. 9.48

Jak przekazał "Super Expressowi" mł. bryg. Karol Brylak, rzecznik KP PSP w Wieruszowie, zanim doszło do wypadku na S8, strażacy interweniowali ok. kilometra dalej, ponieważ w jednym z samochodów ciężarowych zapaliła się opona. Gdy mundurowi gasili pożar, otrzymali informację o zderzeniu czterech pojazdów.

- Nasze działania, oprócz zabezpieczenia miejsca zdarzenia, sprowadzały się również do pomocy osobom poszkodowanym. Cztery z nich były reanimowane, ale ich obrażenia okazały się zbyt poważne. Piątą zabrał śmigłowiec LPR, ale była też szósta poszkodowana osoba, która uskarżała się na ból pleców - ostatecznie nie było potrzeby jej hospitalizacji - powiedział Brylak.

Wcześniej pisaliśmy:

Cztery osoby zginęły w zderzeniu dwóch samochodów dostawczych i dwóch ciężarowych na trasie S8 w miejscowości Chojny w województwie łódzkim. Do wypadku doszło w poniedziałek, 24 listopada, ok. godz. 6.30, na pasie w kierunku Wrocławia, na 140. kilometrze S8.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący jednym z busów najechał z nieznanych przyczyn na kilka pojazdów stojących na prawym pasie ruchu, gdzie doszło wcześniej do pożaru samochodu ciężarowego - przekazał st. asp. Piotr Siemicki, rzecznik KPP w Wieruszowie.

Na miejscu zginął kierujący busem i jego trzech pasażerów, a czwarty został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR.

Z uwagi na to, że trasa S8 jest całkowicie zablokowana, wyznaczono objazd przez węzeł Złoczew – DW 482 – S8.

- Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb - apeluję mundurowi.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.