Skradzione złoto odzyskane dzięki czujności! Złodziej wpadł w lombardzie w Skierniewicach

Skierniewice: Czujny pracownik lombardu udaremnił sprzedaż skradzionego złota

7 stycznia 2025 roku do policji w Skierniewicach wpłynęło zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który zgłosił się do jednego z lombardów na terenie miasta, próbując sprzedać złoto mogące pochodzić z kradzieży. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji. Kryminalni zastali w lombardzie pracownika oraz dwóch mężczyzn. Jak ustalono, jeden z nich – 63-letni mieszkaniec gminy Nowy Kawęczyn – był osobą pokrzywdzoną. Mężczyzna oświadczył, że kilka dni wcześniej w jego miejscu zamieszkania doszło do kradzieży z włamaniem, podczas której skradziono złotą biżuterię oraz monety kolekcjonerskie.

Pokrzywdzony od początku podejrzewał, że za włamaniem może stać jego znajomy, jednak początkowo nie zgłosił sprawy policji. Przewidując, że sprawca będzie próbował sprzedać skradzione przedmioty, odwiedził wcześniej lombardy na terenie miasta, informując pracowników o sytuacji, pozostawiając do siebie kontakt i prosząc o powiadomienie w przypadku próby sprzedaży złota. W środę (7 stycznia) doszło właśnie do takiej sytuacji.

Złodziej przygotował okno do włamania. Wpadł, gdy chciał sprzedać łup

W toku policyjnych ustaleń wyszło na jaw, że sprawca kilka dni przed włamaniem przebywał w mieszkaniu pokrzywdzonego. Wówczas przygotował jedno z okien do włamania – otworzył je w taki sposób, aby sprawiało wrażenie zamkniętego. Gdy wiedział, że właściciela nie będzie w domu, dostał się do wnętrza budynku przez to okno i ukradł słoik ze złotą biżuterią oraz monetami kolekcjonerskimi o łącznej wartości 22 tysięcy złotych.

8 stycznia 60-letni mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, tj. z art. 279 § 1 Kodeksu karnego. Za to przestępstwo grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

„Dzięki czujności pracownika lombardu oraz zapobiegliwości pokrzywdzonego, policjanci ze Skierniewic odzyskali skradzioną biżuterię i monety kolekcjonerskie o wartości 22 tysięcy złotych” – napisała młodszy aspirant Aneta Placek.