Agresja na SOR w Piotrkowie. Pacjentka zaatakowała personel medyczny

Jak podaje portal trybunalski.pl, zdarzenie miało miejsce w nocy z 10 na 11 stycznia na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim. Ok. godz 4 nad ranem na oddział wtargnęła kobieta w towarzystwie mężczyzny. Z relacji świadków wynika, że kontakt z nimi był utrudniony, a sytuacja szybko przerodziła się w akt agresji. Zaproponowano jej diagnostykę, jednak porozumienie się z nią okazało się niemożliwe. Kobieta zaatakowała personel medyczny, bijąc lekarza, pielęgniarkę oraz ratownika medycznego – informuje portal trybunalski.pl.

„Na Szpitalny Oddział Ratunkowy przy ulicy Rakowskiej 15 w Piotrkowie Trybunalskim weszła kobieta, która naruszyła nietykalność cielesną lekarza, pielęgniarki oraz ratownika medycznego, po czym wyszła ze szpitala” – powiedziała mł. asp. Edyta Daroch, oficer prasowy KMP w Piotrkowie Tryb., cytowana przez lokalne media.

Pobicie na SOR w Piotrkowie. Policja prowadzi dochodzenie

Piotrkowska policja potwierdziła zdarzenie i wszczęła dochodzenie w celu ustalenia tożsamości agresorki oraz dokładnych okoliczności zajścia. Służby starają się wyjaśnić motywy działania kobiety oraz zebrać dowody, które pozwolą na postawienie jej zarzutów.

Atak na ratownika medycznego jest traktowany przez prawo tak samo, jak atak na lekarza. Ratownicy podczas wykonywania obowiązków służbowych korzystają z pełnej ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Zgodnie z prawem za naruszenie nietykalności cielesnej grozi kara do 3 lat za kratami. W przypadku, gdy atak spowodował bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia, kara może wzrosnąć do 5 lat pozbawienia wolności.