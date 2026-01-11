Piotrków Trybunalski: Kobieta zaatakowała personel szpitala. Trzy osoby poszkodowane

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-01-11 20:55

Nocny atak na personel medyczny w szpitalu w Piotrkowie Trybunalskim. Kobieta, która wtargnęła na Szpitalny Oddział Ratunkowy, pobiła trzy osoby: lekarza, pielęgniarkę i ratownika medycznego. Sprawą zajmuje się policja, a agresorce grożą poważne konsekwencje prawne.

Piotrków Trybunalski: Kobieta zaatakowała personel szpitala. Trzy osoby ranne

i

Autor: Pexels/Pixabay/ Canva.com

Agresja na SOR w Piotrkowie. Pacjentka zaatakowała personel medyczny

Jak podaje portal trybunalski.pl, zdarzenie miało miejsce w nocy z 10 na 11 stycznia na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim. Ok. godz 4 nad ranem na oddział wtargnęła kobieta w towarzystwie mężczyzny. Z relacji świadków wynika, że kontakt z nimi był utrudniony, a sytuacja szybko przerodziła się w akt agresji. Zaproponowano jej diagnostykę, jednak porozumienie się z nią okazało się niemożliwe. Kobieta zaatakowała personel medyczny, bijąc lekarza, pielęgniarkę oraz ratownika medycznego – informuje portal trybunalski.pl.

„Na Szpitalny Oddział Ratunkowy przy ulicy Rakowskiej 15 w Piotrkowie Trybunalskim weszła kobieta, która naruszyła nietykalność cielesną lekarza, pielęgniarki oraz ratownika medycznego, po czym wyszła ze szpitala” – powiedziała mł. asp. Edyta Daroch, oficer prasowy KMP w Piotrkowie Tryb., cytowana przez lokalne media.

Polecany artykuł:

47-latek zmarł w drodze do szpitala! Jego toyota rozerwana na strzępy po zderze…
Zabójstwo lekarza w Krakowie. 35-latek doprowadzony do prokuratury

Pobicie na SOR w Piotrkowie. Policja prowadzi dochodzenie

Piotrkowska policja potwierdziła zdarzenie i wszczęła dochodzenie w celu ustalenia tożsamości agresorki oraz dokładnych okoliczności zajścia. Służby starają się wyjaśnić motywy działania kobiety oraz zebrać dowody, które pozwolą na postawienie jej zarzutów.

Atak na ratownika medycznego jest traktowany przez prawo tak samo, jak atak na lekarza. Ratownicy podczas wykonywania obowiązków służbowych korzystają z pełnej ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Zgodnie z prawem za naruszenie nietykalności cielesnej grozi kara do 3 lat za kratami. W przypadku, gdy atak spowodował bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia, kara może wzrosnąć do 5 lat pozbawienia wolności.

Polecany artykuł:

27-latka z dzieckiem uwięziona na balkonie podczas pożaru. Jest nagranie dramat…
Łódź. Pożar mieszkania przy ul. Kusocińskiego. 27-latka z dzieckiem uwięzieni na balkonie [ZDJĘCIA]
12 zdjęć
Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie
Pytanie 1 z 10
999 – co to za numer?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI