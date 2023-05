Cztery osoby zginęły, w tym 19-latek! Makabryczny weekend w Łódzkiem

Cztery śmiertelne wypadki w weekend, 12-14 maja. Tragiczna seria w Łódzkiem

To był wyjątkowo tragiczny weekend na drogach województwa łódzkiego, w dniach 12-14 maja zginęły aż cztery osoby, a jedna została ciężko ranna. Śmiertelna seria rozpoczęła się w piątek, 12 maja, na autostradzie A1 w miejscowości Huta Porajska pod Radomskiem - Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że 37-letni mężczyzna kierujący oplem vectrą z nieustalonych przyczyn zjechał na pobocze i uderzył w bariery energochłonne. W wyniku wypadku kierujący samochodem osobowym poniósł śmierć na miejscu - informuje KPP w Radomsku. Do kolejnego zdarzenia doszło w sobotę, 13 maja, ok. godz. 19.30, w Dzietrzkowicach pod Wieruszowem. - 13 maja 2023 roku na stanowisko kierowania wieruszowskiej komendy wpłynęło zgłoszenie o wypadku drogowym na drodze relacji Łubnice-Dzietrzkowice. Na miejsce natychmiast został skierowany patrol ruchu drogowego. Jak wstępnie ustalili policjanci, kierujący seatem 19-letni mężczyzna, podczas wyprzedzania rowerzystki, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo. Kierujący poniósł śmierć na miejscu. Policjanci zabezpieczyli ślady oraz przesłuchali rowerzystkę, którą wyprzedzał 19-latek - podają mundurowi z Wieruszowa.

Tego samego dnia zginął również 63-letni pieszy.

- 13 maja 2023 roku około godziny 23:20 w miejscowości Morawki w powiecie sieradzkim doszło do tragicznego zdarzenia drogowego, w którym to śmierć poniosła jedna osoba. Według wstępnych ustaleń kierujący hyundaiem 40-latek, potrącił idącego ulicą pieszego. Jak się okazało był to 63-letni mężczyzna, który w wyniku poniesionych obrażeń zmarł. Kierującemu pobrano krew do badań na zawartość alkoholu czy innych substancji odurzających. Śledztwo w tej sprawie prowadzi sieradzka prokuratura - informuje policja w Sieradzu.

Najtragiczniejsze zdarzenie miało miejsce w niedzielę, 14 maja, w godzinach porannych. W wypadku w Wincentowie zginęła przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieradzu, Urszula Rozmarynowska, a ciężko ranny został Rafał Matysiak, wiceprezydent Sieradza. Więcej o tym zdarzeniu pisaliśmy tutaj: Wzruszające wpisy po śmiertelnym wypadku przewodniczącej rady miasta. "Ula.. życzliwa, kochana, zawsze uśmiechnięta".

