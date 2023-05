Położyła się krzyżem w kościele. Arcybiskup Ryś miał jej do powiedzenia tylko to

Co to za obrzęd?

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieradzu nie żyje. Urszula Rozmarynowska zginęła w wypadku

Wielu mieszkańców Sieradza i okolic poruszyła śmierć przewodniczącej Rady Miejskiej w Sieradzu Urszuli Rozmarynowskiej, która zginęła w wypadku w Wincentowie pod Bełchatowem. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 14 maja, ok. godz. 7, kobieta jechała BMW razem z wiceprezydentem Sieradza Rafałem Matysiakiem, który siedział za kierownicą auta - samorządowcy jechali prawdopodobnie na konwencję Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 53-latek, wjeżdżając na drogę krajową nr 74 z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa samochodowi ciężarowemu marki Volvo, który prowadził 26-latek - mężczyzna był trzeźwy. Oba pojazdy zderzyły się: 63-letnia Rozmarynowska zginęła na miejscu, natomiast wiceprezydent Sieradza został ciężko ranny i trafił śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do jednego ze szpitali w Łodzi.

- Dziś (w niedzielę, 14 maja, - przy. red.) od godziny 18:00 Zarządzeniem Prezydenta do dnia 17 maja 2023 r. wprowadzam żałobę w związku z tragiczną śmiercią Pani Urszuli Rozmarynowskiej Przewodniczącej Rady Miasta Sieradza - poinformował za pośrednictwem swojego profilu facebookowego Paweł Osiewała, prezydent Sieradza.

Mieszkańcy Sieradza wspominają przewodniczącą

Na profilu włodarza miasta i urzędu miejskiego pojawiło się łącznie kilkaset komentarzy z kondolencjami dla rodziny zmarłej kobiety i prośbami o modlitwę za mężczyznę, który walczy o życie w szpitalu. Nie brakuje internautów, którzy wspominają ją nie tylko jako przewodniczącą Rady Miejskiej w Sieradzu, ale również pedagożkę szkolną w jednej z placówek na terenie miasta. "Ula.. życzliwa, kochana, zawsze uśmiechnięta... straszna wiadomość, wyrazy współczucia dla rodziny🖤, "Pani Ulo była Pani wspaniałym człowiekiem z wielkim sercem na dłoni dla każdego 😭 wielka strata odszedł wielki człowiek 😭😭 Wyrazy współczucia dla rodziny Pani Uli ❤️, "Pani Ula była niesamowicie dobrym człowiekiem z sercem na dłoni, dla niej rzeczy niemożliwe nie istniały! Zawsze, gdy wspominam gimnazjum to przypomina mi się ona - Pani Rozmarynowska ❤️ [*] - to tylko niektóre z wpisów zamieszczonych przez użytkowników.

Nie brakuje również głosów wskazujących, że skrzyżowanie w Wincentowie, gdzie doszło do śmiertelnego wypadku, nie jest bezpieczne.

- Tyle ludzi co już zginęło na tym skrzyżowaniu to woła o pomstę do nieba, nie ma miesiąca, żeby nie było wypadku!!! Widocznie tak chyba w końcu musiało być, że musiał zginąć ktoś ważny, żeby w końcu może ktoś coś zrobił z tym miejscem!!!! - napisała jedna z internautek.

Sonda Czy na polskich drogach czujesz się bezpiecznie? Tak Nie Nie mam zdania