Sieradz opłakuje tragicznie zmarłą przewodniczącą rady miejskiej! Zaplanowano żałobę

- Składam moje szczere wyrazy współczucia najbliższym Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej w Sieradzu. Bardzo smutny to zbieg okoliczności, gdy do sytuacji wypadku doszło w drodze na dzisiejszą konwencję. Jest to z pewnością wielka strata dla całej sieradzkiej społeczności - napisała na FB posłanka Joanna Lichocka.

Kondolencje i wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych płyną od polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy z kolegami z Sieradza mieli się spotkać na niedzielnej konwencji w Warszawie; m.in. złożył je marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber.

- Gdy docierają do nas takie informacje zawsze chcielibyśmy, żeby okazały się nieprawdziwe - napisał w mediach społecznościowych starosta sieradzki Mariusz Bądzior (PSL). Wyrażając żal, wezwał on mieszkańców do modlitwy za zdrowie wiceprezydenta Sieradza Rafała Matysiaka.

Wyrazy współczucia dla rodziny tragicznie zmarłej wyraził także Cezary Tomczyk reprezentujący sieradzkie struktury Platformy Obywatelskiej.

PAP dowiedział się nieoficjalnie, że jeszcze dzisiaj, od godz. 18, w Sieradzu ogłoszona zostanie trzydniowa żałoba. W gabinecie zmarłej przewodniczącej radni przygotowali miejsce pamięci, gdzie od poniedziałku wystawiona zostanie księga kondolencyjna, w której mieszkańcy będą mogli dokonywać wpisów.

Tragiczny wypadek w Wincentowie. Zginęła Urszula Rozmarynowska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieradzu

Do zderzenia samochodu osobowego, którym podróżowali sieradzcy samorządowcy, z ciężarówką doszło w niedzielę, 14 maja około godz. 7 na drodze krajowej nr 74 w Wincentowie (gmina Rusiec). Z relacji rzecznika rzecznika KW PSP w Łodzi mł. bryg. Jędrzeja Pawlaka wynika, że po dotarciu na miejsce zdarzenia strażacy musieli przy użyciu urządzeń hydraulicznych umożliwić dostęp do poszkodowanych zakleszczonych w pojeździe.

Jak przekazał Pawlak, zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon 63-letniej kobiety podróżującej na miejscu pasażera. 53-letni kierowca w ciężkim stanie został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala w Łodzi.

- Przybyli na miejsce policjanci ustalili wstępnie, że kierujący bmw 53-letni mężczyzna, wjeżdżając na drogę krajową 74 z drogi podporządkowanej, prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z samochodem ciężarowym marki volvo. Kierujący volvo 26-letni mężczyzna był w chwili zdarzenia trzeźwy – podała rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi kom. Aneta Sobieraj.

