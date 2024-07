Ksiądz wyprosił z kościoła matkę chrzestną! Teraz pokazał to zdjęcie. Ma rację?

To może być wyjątkowo skomplikowane śledztwo, zwłaszcza że prokuraturze w Łowiczu nie udało się jeszcze ustalić wstępnego przebiegu wypadku w Bobrownikach. 10 czerwca na biegnącej przez miejscowość drodze krajowej nr 70 zginęło czterech mężczyzn, w tym dwaj bracia, których van marki Volkswagen zderzył się czołowo z nadjeżdżającym z przeciwnego kierunku tirem.

Pierwszym z pojazdów podróżowało w sumie 6 osób, które były pracownikami tej samej firmy hydraulicznej i wracały feralnego dnia z pracy do domu. Ofiary miały: 24, 33, 34 i 41 lat, natomiast podróżujący z nimi 39- i 28-latek zostali ranni i trafili do szpitala. Relatywnie najmniej poważne obrażenia odniósł 65-letni kierowca samochodu ciężarowego, choć i tak został hospitalizowany. To mieszkaniec powiatu ostrołęckiego, natomiast pozostali uczestnicy zdarzenia byli z powiatu łowickiego i samego Łowicza. Dalsza część tekstu poniżej.

Opinia biegłego konieczna do wyjaśnienia przyczyn wypadku?

Jak informuje Prokuratura Rejonowa w Łowiczu, kluczowa dla ustalenia przyczyn i szczegółowych okoliczności śmiertelnego wypadku może się okazać opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji zdarzeń drogowych. Śledczy informowali wcześniej, że nie udało się znaleźć innych świadków tragedii niż jej uczestnicy, więc to może być jedyna szansa, by wyjaśnić tę sprawę. Na ten moment wiadomo jedynie, że jeden z pojazdów znalazł się nie na swoim pasie drogi krajowej nr 70, co skończyło się zderzeniem.