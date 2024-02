Razem z 2 koleżankami obeszłyśmy go na z drugiej strony, chcąc zareagować. Jak tylko zaczęłam do niego krzyczeć, założył spodnie i zaczął uciekać. Przebiegł na drugą stronę wiaduktu, ( PRAWDOPODOBNIE) wsiadł w bordowego forda ponieważ chwilę później takie auto z dużą prędkością wyjechało z uliczki. Miejsce w którym działa się cała akcja jest nie daleko palcu zabaw, nie był on widoczny z tego miejsca ale i tak uważajcie na siebie i swoje dzieci bo nie wiadomo jakie miał dalsze zamiary i czy był to .pdf* czy ekshibicjonista - pisze kobieta na "Spotted: Łódź".