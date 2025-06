Czy w Boże Ciało trzeba iść do kościoła? Procesja to za mało

Jeśli ktoś zadaje sobie pytanie: czy w Boże Ciało trzeba iść do kościoła?, odpowiedź może być tylko jedna: tak. To szczególne święto, które w tym roku zaplanowano na czwartek, 19 czerwca, należy do grona świąt nakazowych, co oznacza, że uczestnictwo w nim jest obowiązkiem każdego katolika. Co więcej, udziału we mszy świętej nie można zastąpić tylko samym pojawieniem się na procesji, więc w Boże Ciało trzeba iść do kościoła, a nie jedynie wziąć udział w jego obchodach na ulicach danego miasta, miasteczka, wsi.

Historia Bożego Ciała

Boże Ciało to tak na marginesie tylko nazwa potoczna święta, którego pełna nazwa brzmi: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Jest ono obchodzone dla uczczenia Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Pierwsze informacje o tej uroczystości pochodzą już z XIII w., a w Polsce, na synodzie w Krakowie w 1320 r., wprowadził ją biskupa Nanker w diecezji krakowskiej. Z kolei dokładnie 100 lat później synod gnieźnieński uznał Boże Ciało za święto powszechne.

Z biegiem czasu pojawiły się procesje, najpierw do bazyliki Bożego Ciała w Krakowie, które dziś są nieodłącznym elementem święta. Udział w procesji szczególnie zyskał na znaczeniu po rozbiorze Polski, bo był okazją, by manifestować swoją przynależność narodową. Tradycja procesji odżyła na nowa po 1989 r., bo w czasach Polski Ludowej pojawiały się sytuacje, w których władze państwowe zakazywały udziału w tych ulicznych zgromadzeniach.

Boże Ciało początkiem długiego weekendu

Ponadto warto przypomnieć, że Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jest jednocześnie dniem ustawowo wolnym od pracy, co jednocześnie oznacza początek jednego z długich weekendów w Polsce. W tym roku przypada on w dniach 19-22 czerwca. Warto jednak pamiętać, że aby zapewnić sobie długi weekend, trzeba wziąć wolne 20 czerwca. Z pewnością wielu pracodawców pójdzie na rękę swojej załodze.