Wielki Piątek: Jedyny taki dzień w kościele

Nie ma mszy św., ale są inne uroczystości - to powinni wiedzieć katolicy, którzy przed Wielkanocą 2025 zastanawiają się, czy w Wielki Piątek trzeba iść do kościoła. O ile w polskiej tradycji jest to szczególnie ważny dzień, w którym m.in. obowiązuje post ścisły, o tyle jest to jednocześnie jedyny dzień w roku, gdy w kościołach w całej Polsce nie są odprawiane msze święte. Niejako zastępuje ją popołudniowa lub wieczorna liturgia Męki Pańskiej, po zakończeniu której odbywają się również całonocne adoracje.

- Najważniejszym jej elementem jest adoracja krzyża. Wierni podchodzą do krucyfiksu, przyklękają i symbolicznym ucałowaniem wyrażają przyjęcie odkupienia Jezusa. Liturgię wielkopiątkową kończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu z ciemnicy do tak zwanego Grobu Pańskiego upamiętniającego złożenie do grobu ciała Chrystusa. Grób Pański stanowi ważny element Wielkiego Piątku i jego przygotowywanie jest szczególnie polskim zwyczajem. W grobach tych są często symbole narodowe oraz nawiązania i aluzje do aktualnych wydarzeń oraz problemów społecznych - informuje strona gov.pl.

Jak wygląda Wielki Piątek w Kościele Katolickim?

Nieodłącznym elementem Wielkiego Piątku są również organizowane w całej Polsce, ale ulicami miast, drogi krzyżowe. Istnieje również tradycja straży grobowych zaciąganych w Wielki Piątek przy Grobie Chrystusa. Pełniące ją osoby są na ogół ubrane w:

wojskowe mundury;

strażackie mundury;

kostiumy żołnierzy rzymskich.

Takie czuwanie może nawet trwać do momentu rozpoczęcia rezurekcji. W "Super Expressie" poruszymy wiele kwestii, związanych ze świętami wielkanocnymi. Warto śledzić nasze lokalne serwisy.

Konkurs palm wielkanocnych Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Podziemna Droga Krzyżowa w kopalni Guido. Wierni zjechali 170 m pod ziemię [ZDJĘCIA]