Wandal był bardzo pobudzony i agresywny. Policjanci natychmiast go zatrzymali. Został przewieziony do konstantynowskiego komisariatu. Nie miał przy sobie dokumentów i nie chciał podać swoich danych. Funkcjonariusze jednak ustalili jego tożsamość. Odpowiedzialnym za zniszczenia w okolicznych świątyniach jest 23-letni konstantynowianin. Listę jego wyczynów należało poszerzyć o 3 wybite szyby i uszkodzoną ramę okienną w kościele znajdującym się na ulicy Cmentarnej. Powstałe straty wyceniono tam na kwotę 5000 złotych. Ponadto w drodze do jednego z budynków wszedł do pobliskiego sklepu, gdzie ukradł butelkę wody. 23-latek usłyszał już zarzuty - dodaję w relacji mundurowi.