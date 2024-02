i Autor: jarmoluk/cc0/Pixabay.com 40-latek poszukiwany listem gończym został zatrzymany przed derbami Łodzi przez policję. Mężczyzna wyjechał z Polski do Niemiec 4 lata temu, po tym jak dopuścił się internetowych przestępstw

Derbów Łodzi też nie zobaczy

Miłość do futbolu pogrążyła 40-latka! Przyjechał z Niemiec do Polski, ale nie wróci do domu

