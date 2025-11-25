W Dębołęce pod Sieradzem doszło do poważnego wypadku, w którym ranne zostały dwie osoby.

Nietrzeźwy kierowca hyundaia zjechał na przeciwległy pas, zderzając się czołowo z renaultem.

Sprawca wypadku miał 2,7 promila alkoholu we krwi i został zatrzymany.

Jak doszło do tego tragicznego zdarzenia i w jakim stanie są poszkodowani? Sprawdź szczegóły!

Dębołęka. Dwie osoby ranne w wypadku. Nietrzeźwy 48-latek zatrzymany

Do szpitala zostali przetransportowani 41-latka i 53-latek ranni w wypadku w Dębołęce pod Sieradzem. Żeby wydostać ich ze zniszczonego renaulta, interweniujący na miejscu strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych. Nie wiadomo, w jakim stanie są kierująca i jej pasażer, ale nic się stało się za to 48-latkowi kierującemu hyundaiem.

To właśnie mężczyzna, według wstępnych ustaleń policji, zjechał nagle na przeciwległy pas ruchu, poruszając się od strony Złoczewa w kierunku Sieradza. Prowadzący zderzył się czołowo z poszkodowanymi, którzy jechali z naprzeciwka, i został zatrzymany przez policję.

- 48-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego miał we krwi 2,7 promila alkoholu. Mężczyzna został przewieziony do komendy w Sieradzu, a funkcjonariusze zatrzymali mu również prawo jazdy - powiedziała "Super Expressowi" asp. sztab. Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.