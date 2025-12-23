Dom jednorodzinny uległ zawaleniu! Ratownicy przeszukują gruzowisko. Doszło do wybuchu? Dramat pod Zgierzem

Michał Michalak
2025-12-23 18:52

Dom jednorodzinny w miejscowości Besiekierz Nawojowy pod Zgierzem uległ zawaleniu we wtorek, 23 grudnia, w godzinach popołudniowych. Prawdopodobnie doszło tam do wybuchu butli z gazem, którą znaleziono na miejscu wypadku. Strażacy cały czas przeszukują gruzowisko, ponieważ w czasie zdarzenia mogła w nim przebywać jedna osoba. W działaniach biorą udział psy poszukiwawcze.

  • Trwa akcja ratunkowa po zawaleniu się domu w Besiekierzu Nawojowym, prawdopodobnie wskutek wybuchu butli z gazem.
  • Strażacy, z pomocą psów poszukiwawczych, przeszukują gruzowisko, by odnaleźć osobę, która mogła być w środku.
  • Policja zabezpiecza teren, a służby intensywnie działają – kiedy uda odnaleźć poszkodowaną osobę?

Zawalenie domu pod Zgierzem. Wybuchła butla z gazem? Trwa akcja ratownicza

Od ponad 3 godzin trwa akcja ratownicza na miejscu zawalenia się domu jednorodzinnego w miejscowości Besiekierz Nawojowy pod Zgierzem. Do zdarzenia doszło we wtorek, 23 grudnia, przed godz. 15.30, gdy w budynku prawdopodobnie wybuchła butla z gazem - opalony przedmiot znaleźli w gruzowisku strażacy. Z uwagi na podejrzenie, że w czasie domniemanej eksplozji w domu przebywała jedna osoba, ratownicy przeszukują gruzowisko, korzystając m.in. z pomocy psów poszukiwawczych, wyspecjalizowanych do pracy w takich warunkach.

- Działania strażaków nadal trwają, więc nasze czynności ograniczają się na razie do zabezpieczenia przyległego terenu - przekazał "Super Expressowi" sierż. sztab. Bartłomiej Arcimowicz, p.o. rzecznika Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu.

40 minut czekali z akcją ratowniczą. Ratownicy usłyszeli zarzuty

