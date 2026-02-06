Tajemniczy dron spadł na polską jednostkę wojskową. Żandarmeria bada incydent

2026-02-06 14:14

W piątek na teren 1. batalionu kawalerii powietrznej w Leźnicy Wielkiej (województwo łódzkie) spadł bezzałogowy statek powietrzny. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby. Sprawą zajmuje się łódzki oddział Żandarmerii Wojskowej, który prowadzi dochodzenie. Incydent nie spowodował żadnych szkód materialnych, jednak rodzi pytania o bezpieczeństwo kluczowych obiektów militarnych w kraju.

Co dokładnie wydarzyło się w Leźnicy Wielkiej?

Do zdarzenia doszło w piątek, 6 lutego na terenie jednej z kluczowych jednostek Wojska Polskiego. Informację o incydencie jako pierwsza podała Żandarmeria Wojskowa za pośrednictwem platformy X (dawniej Twitter). Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, mały bezzałogowy statek powietrzny (BSP) spadł na teren 1. batalionu kawalerii powietrznej w Leźnicy Wielkiej. Na szczęście upadek drona nie wyrządził żadnych szkód.

Na miejscu zdarzenia natychmiast rozpoczęły się czynności procesowe prowadzone przez łódzki oddział Żandarmerii Wojskowej. Służby zabezpieczyły wrak maszyny i starają się ustalić, do kogo należał dron oraz w jakim celu znalazł się nad terenem wojskowym. To standardowa procedura w przypadku naruszenia przestrzeni powietrznej nad obiektami o znaczeniu strategicznym dla obronności państwa.

Nawet 5 lat więzienia. Surowe kary za loty nad obiektami wojskowymi

Żandarmeria Wojskowa, informując o zdarzeniu, jednocześnie przypomniała o konsekwencjach prawnych, jakie grożą za nieautoryzowane loty nad chronionymi terenami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa lotniczego, wykonywanie lotów statkiem powietrznym nad obiektami wojskowymi jest traktowane jako przestępstwo. Sprawcy takiego czynu grozi surowa kara pozbawienia wolności do lat 5.

Jednostka w Leźnicy Wielkiej, na terenie której doszło do incydentu, ma ogromne znaczenie dla polskiej armii. Stacjonują tam 1. dywizjon lotniczy oraz 1. batalion kawalerii powietrznej, które wchodzą w skład renomowanej 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Jest to jedna z największych baz śmigłowców Wojsk Lądowych w Polsce, odgrywająca kluczową rolę w zabezpieczaniu działań powietrzno-szturmowych. Nieautoryzowany lot w tak wrażliwym miejscu zawsze traktowany jest z najwyższą powagą, zwłaszcza mając w pamięci wrześniowy nalot rosyjskich dronów na terytorium Polski. 

