Spakował je do plastikowej torby i wyrzucił jak śmieci! Tak 64-latek spod Łodzi potraktował pięć żywych kociąt

Usłyszała ciche piski. Takiego odkrycia nie spodziewała się w kontenerze na śmieci

30 stycznia 2026 roku do Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim zgłosiła się kobieta, która opisała wstrząsające odkrycie sprzed kilku dni. Jak relacjonowała, pięć dni wcześniej wychodząc na podwórko, usłyszała ciche piski dochodzące z kontenera na śmieci.

Zaintrygowana odgłosami zajrzała do środka i pod stertą worków zauważyła czerwoną materiałową torbę. Po jej otwarciu odkryła, że w środku, zapakowane w kolejne foliowe reklamówki, znajdowało się pięć kociąt.

- Kobieta od razu zadzwoniła do schroniska i poinformowała o tej sytuacji dyżuranta, który kazał przywieść je niezwłocznie na miejsce, ponieważ otrzymają u nich niezbędną pomoc. W schronisku na kocięta czekał już przygotowany inkubator. Po kilku dniach zgłaszająca postanowiła sprawdzić w jakiej kondycji są małe kotki – relacjonują policjanci.

Cztery kocięta nie przeżyły. Sprawca okrutnego czynu stanie przed sądem

Niestety wkrótce okazało się, że cztery spośród pięciu kociąt, nie przeżyły. To dramatyczne zdarzenie długo nie dawało kobiecie spokoju, dlatego zdecydowała się zgłosić sprawę dzielnicowemu.

- Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją podjęli działania zmierzające do zatrzymania sprawcy na terenie miasta. 64-latek usłyszał zarzut znęcania się na zwierzętami, za co grozi mu kara pozbawienia wolności do 3 lat – dodają policjanci.

Prokurator zdecydował o objęciu mężczyzny policyjnym dozorem jako środkiem zapobiegawczym.

