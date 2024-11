Łódź. Dwa wypadki tramwajów. Jeden zderzył się z ciężarówką

Policjanci z Łodzi mieli pracowity poranek we wtorek, 12 listopada, bo na ulicach miastach doszło do dwóch wypadków z udziałem tramwajów. Chronologicznie pierwsze zdarzenie miało miejsce ok. godz. 7 na skrzyżowaniu ulic: Aleksandrowskiej i Rydzowej. Jak wstępnie informuje policja, 41-letni kierowca samochodu ciężarowego marki Mercedes nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu tramwajowi linii nr 8, doprowadzając do zderzenia - zdjęcia w galerii na górze tekstu.

Drugi z pojazdów wykoleił się, a prowadząca go 58-letnia motornicza trafiła do szpitala z obrażeniami szyi i pleców. Zarówno kobieta, jak i kierujący ciężarówką byli trzeźwi.

- Droga w miejscu zdarzenia - Aleksandrowska/Rydzowa - jest już przejezdna. Apelujemy do wszystkich kierowców o bezpieczną i ostrożną jazdę🚔🚒 - napisali policjanci z Łodzi.

Tramwaj wykoleił się na ul. Legionów

O drugim wypadku z udziałem tramwaju w Łodzi poinformował profil facebookowy "LDZ Zmotoryzowani Łodzianie"- doszło do niego ok. godz. 8.30-9.00 - a szczegóły zdarzenia również podali mundurowi.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że ostatni wagon tramwaju skręcającego z ul. Zachodniej w Legionów wykoleił się z nieznanych przyczyn i uderzył w trzy samochody. Na miejscu są nasi funkcjonariusze, którzy wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia - przekazał "Super Expressowi" młodszy aspirant Maksymilian Jasiak z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Jak dodaje, w drugim zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

