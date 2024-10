Śmierć na drodze

Dwie kobiety zginęły, dwie ranne. Zakupy jednej z nich rozsypały się po jezdni. Tragiczna seria w Piotrkowie Trybunalskim [ZDJĘCIA]

Nieco ponad 3 tygodnie wystarczyły, by liczba ofiar wypadków w Piotrkowie Trybunalskim zwiększyła się o 4 osoby. Wszystkie to kobiety, z których dwie z nich zmarły. Tragiczna seria rozpoczęła się 18 września, gdy dwie kobiety zostały potrącone na przejściu. Staranowana na pasach została 62-latka, która zmarła w szpitalu. Do ostatniego wypadku doszło w niedzielę, 13 października.