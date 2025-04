Łamanie prawa to u nich rodzinna tradycja?! Czterej bracia zatrzymani. Każdy za inne przestępstwo!

Łódź. Śmiertelny pożar na ul. Rzgowskiej. Nie żyją dwie osoby

Policja pod nadzorem prokuratury bada kulisy śmiertelnego pożaru, do którego doszło na ul. Rzgowskiej na Chojnach w Łodzi. Jak przekazali strażacy, zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do mundurowych we wtorek, 8 kwietnia, o godz. 16.04. Po dojechaniu na miejsce 9 zastępów straży pożarnej okazało się, że płoną drewniane komórki i elewacja znajdującego się tuż obok budynku.

- Podczas sprawdzania pogorzeliska znaleziono dwa ciała - przekazał bryg. Jędrzej Pawlak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Tożsamość ofiar pozostaje na razie nieznana. Dzięki interwencji strażaków pożar nie rozprzestrzenił się na na cały budynek, niszcząc tylko elewację.