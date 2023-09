Dzieje się na łodzkich drogach. Sprawdź, gdzie prowadzone są remonty i do kiedy potrwają

Rewolucja dla klientów Biedronki. Będą mogli robić to równocześnie w trakcie zakupów. "W aglomeracjach i w mniejszych miastach"

Remonty w Łodzi. Zmiany w organizacji ruchu

Remonty w Łodzi trwają. Część się kończy, jednak wiele się dopiero zaczyna bądź jest w trakcie. Od 11 września zmiana organizacji ruchu pojawiła się aż w trzech lokalizacjach.

Pierwszą z nich jest al. Włókniarzy, gdzie ze względu na remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dostępny jest jeden pas ruchu. Prace potrwają 2 tygodnie i zakończą się 25 września.

Chcąc przejechać al. Włókniarzy na Radogoszcz będziemy musieli skorzystać a jazdy prosto lub skręcić w prawo. Nie będzie możliwości skrętu w lewo. Analogiczna sytuacja będzie, gdy pojedziemy al. Włókniarzy w stronę centrum. Jadąc ul. św. Teresy zarówno od ul. Brukowej, jak i od ul. Zgierskiej przy al. Włókniarzy skręcimy tylko w prawo.

Zmienioną trasę ma również linia 89.

Kolejne utrudnienia czekają nas na skrzyżowaniu ulic Legionów i Gdańskiej. Zamknięty zostanie południowy wlot skrzyżowania. Dojazd będzie możliwy od strony ul. Ogrodowej.

Trzecia lokalizacja, gdzie od 11 września pojawią się zmiany dotyczy kolejnego etapu modernizacji Narutowicza. Obecnie naprawiana jest nawierzchnia na odcinku od ul. Uniwersyteckiej do ul. Lindleya. Do zrealizowania są jeszcze dwa etapy, a całość prac ma potrwać do końca września 2023 roku.

Warto również przypomnieć, że cały czas trwają remonty na takich ulicach jak Wojska Polskiego, Krakowskiej, Przybyszewskiego czy Cmentarnej. Nie przejedziemy także przez skrzyżowanie Kościuszki i Zielonej. Intensywne prace trwają również na placu Wolności.

