Śmiertelny wypadek pod Pajęcznem. Dźwig przygniótł 67-latka do drzewa

Samochód ciężarowy marki Iveco z zamontowanym z tyłu dźwigiem przygniótł 67-latka do drzewa, doprowadzając do jego śmierci. Do śmiertelnego wypadku doszło w miejscowości Rząśnia pod Pajęcznem w piątek, 24 marca, przed godz. 12. Jak wstępnie informuje tamtejsza policja, w czasie wycinki drzew na prywatnej posesji ciężarówka z nieznanych przyczyn przechyliła się na bok przygniatając stojącego obok 67-latka, mieszkańca powiatu pajęczańskiego, który został jeszcze przyciśnięty do drzewa przez pojazd. Operator dźwigu hydraulicznego zginął na miejscu, mimo że był jeszcze reanimowany, w tym przez załogę śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Wyjaśniamy szczegółowe przyczyny i okoliczności tego zdarzenia pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wieluniu - mówi młodsza aspirantka Wioletta Mielczarek, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie.

