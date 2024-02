Festiwal Audioriver odbędzie się w parku na Zdrowiu? Miasto jest za, ale stawia warunki

Festiwal Audioriver - jeden z najważniejszych międzynarodowych festiwali muzyki elektronicznej w Europie Środkowo-Wschodniej - po blisko dwóch dekadach przenosi się z Płocka do Łodzi. Impreza ma odbyć się w Parku na Zdrowiu w dniach 12-14 lipca. Nie wszyscy są jednak z tego faktu zadowoleni. Decyzja o lokalizacji tak dużego wydarzenia w miejskim parku od początku wzbudza zaniepokojenie części mieszkańców, którzy obawiają się, że festiwal zakłóci spokój zwierząt w pobliskim ogrodzie zoologicznym, a kilkanaście tysięcy fanów muzyki zdewastuje rosnącą w parku zieleń. Pod petycją ws. zmiany lokalizacji festiwalu podpisało się już ponad 6 tys. osób.

Wszystko wskazuje jednak na to, że festiwal odbędzie się ostatecznie w ustalonej pierwotnie lokalizacji. Miasto podpisało już umowę z organizatorem, a ten zobowiązał się do spełnienia określonych warunków. Jeśli się z nich wywiąże do 30 kwietnia, pierwsza łódzka edycja Festiwalu Audioriver odbędzie się w parku na Zdrowiu. Jeśli nie, impreza odbędzie się w innym miejscu. Jako lokalizacje zastępcze wskazano w umowie Błonia Łódzkie, Park Julianowski oraz Park Baden-Powella.

- Festiwal na pewno w 2024 roku się odbędzie. To nie podlega już żadnej dyskusji - mówi Piotr Kurzawa z Łódzkiego Centrum Wydarzeń. - Bierzemy pod uwagę alternatywne lokalizacje, a miejsce ustalimy na podstawie konkretnych ekspertyz. Cały czas jednak uważamy, że obecna lokalizacja jest najlepsza i daje możliwość zrealizowania festiwalu.

i Autor: mat. prasowe

Z informacji przekazanych przez Łódzkie Centrum Wydarzeń wynika, że choć produkcja festiwalu rozpocznie się ok. 21 czerwca, to teren, na którym odbywa się festiwal (16 proc. powierzchni parku), będzie niedostępny dla mieszkańców tylko przez kilka dni. Władze miasta zapewniają jednocześnie, że organizator zobowiązał się do przestrzegania ścisłych wytycznych Zarządu Zieleni Miejskiej i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w tym do niewycinania drzew ani krzewów, czy innej ingerencji w zieleń parku.

- Pomniki Przyrody na terenie festiwalu zostaną ogrodzone, by zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu ich w trakcie produkcji oraz festiwalu. Miejsca pamięci i historyczne będą znajdować się poza terenem festiwalu lub z ograniczonym do nich dostępem – zapowiadają przedstawiciele Łódzkiego Centrum Wydarzeń. - Organizator współpracuje z łódzkim zoo celem minimalizacji wpływu dźwięku na zwierzęta. Poziom głośności będzie ustalony tak, by nie szkodzić zwierzętom.

Organizator Festiwalu Audioriver spodziewa się ok. 16 tys. osób dziennie przez 3 dni imprezy. Pole namiotowe będzie umieszczone poza terenem festiwalu, a dla uczestników przygotowywane zostaną sanitariaty. Na teren festiwalu nie będą też wpuszczane auta uczestników.

Te zapewnienia władz miasta i organizatora nie przekonują przeciwników zorganizowania festiwalu w parku na Zdrowiu, którzy zapowiadają, że nadal będą zbierać podpisy pod petycją w sprawie zmiany lokalizacji imprezy. Niewykluczone, że odbędzie się także protest uliczny.